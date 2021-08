Chiavari – Uno spettacolo del comico genovese Antonio Ornano in piazza N. S. dell’Orto. L’appuntamento è per venerdì 13 agosto, alle ore 21, con lo spettacolo “Stand up Comedy Show offerto alla cittadinanza e ai turisti.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti con il comico “intellettuale” dall’ umorismo graffiante, che si esibirà in un monologo sui piccoli e grandi meccanismi della nostra vita, un esilarante percorso personale per raccontare le intime fragilità di ognuno

Per accedere allo spettacolo occorerà il Green Pass o tampone negativo entro le 48 ore.