Rossiglione (Genova) – Si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova il pensionato di 70 anni precipitato in un dirupo mentre stava camminando dei boschi di Rossiglione, in Valle Stura.

L’anziano, per cause da accertare, è precipitato nel burrone cadendo per 8 metri.

Immediato l’allarme da parte dei compagni di escursione e l’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco insieme ai sanitari del 118.

L’uomo è stato immediatamente trasportato al San Martino in elicottero.