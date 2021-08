Genova – Ignoti ladri hanno rubato nella notte il defibrillatore installato nella “piazzetta” come salvavita. La scopertà questa mattina, da parte di un residente che ha subito allertato le forze dell’ordine denunciando il furto.

Lo strumento, un autentico salvavita perché permette un massaggio cardiaco in presenza di attacchi di cuore o malori per strada, era stato acquistato con una sottoscrizione.

Indagini in corso per identificare gli autori del furto che potrebbero essere stati ripresi da alcune telecamere di sorveglianza della zona.

Se non verrà recuperato verrà presto organizzata una nuova sottoscrizione per sostituirlo.