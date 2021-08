Genova – Ha rischiato il sequestro del cane ed una sostanziosa multa il proprietario del cane trovato nel week end legato alla ringhiera della biglietteria dell’Acquario di Genova. L’uomo, in città per un giro turistico con la famiglia, ha deciso di visitare la struttura espositiva e ha scelto di lasciare il cagnolino legato ma incustodito.

L’animale è stato notato dalle guardie eco-zoofile che hanno deciso di attendere per sanzionare il padrone e sequestrare il cane ma poi, visto che l’uomo usciva ripetutamente per accertarsi che il cane stesse bene e lasciava acqua in abbondanza, hanno preferito lasciarlo alla famigliola ma non senza una “strigliata”.

Il consiglio è quello di accertare prima di mettersi in viaggio se le strutture e i luoghi che si intende visitare accettino l’ingresso degli animali.

(foto Archivio)