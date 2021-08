Genova – Ha inseguito e minacciato il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino, urlando “Ci ucciderete tutti con i vaccini e ve la faremo pagare!”, riprendendo la scena con il cellulare.

Per questo un 46enne genovese, incensurato, è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Genova per minacce gravi.

L’uomo ha visto passeggiare per strada il noto infettivologo genovese, da tempo oggetto di svariate minacce per via delle sue posizioni in merito alla pandemia da Coronavirus.

Il 46enne, telefonino alla mano, ha ripreso la scena, inseguendo il medico e minacciandolo con frasi offensive.

Bassetti, allontanatosi dal suo inseguitore, ha chiamato la Polizia permettendo così a una pattuglia della Digos e a una volante di bloccare l’uomo.

Alcuni passanti presenti hanno confermato quanto accaduto, ribadendo l’aggressione da parte dell’uomo al virologo.

La Digos e la Polizia Postale, intanto, continuano a indagare per risalire agli autori delle minacce e delle ingiurie rivolte al professor Bassetti via telefono e piattaforme social.