Genova – A seguito dei campionamenti eseguiti da Arpal, è stato revocato il divieto temporaneo di balneazione nella spiaggia di Priaruggia, dal tratto terminale di via Silvano Stacchetti all’asse di via Capo San Rocco.

Da domani sarà possibile tornare a fare il bagno nelle acque della zona anche se si tratta di un tratto di mare dove i divieti scattano di frequente a causa dell’inquinamento delle acque.

Sotto accusa il torrente che sfocia proprio nella zona e che sul quale non sono stati fatti controlli sul corretto scarico delle acque reflue.