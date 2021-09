Genova – E’ stato nuovamente avvistato nella zona dello stadio, nervoso e visibilmente frastornato, il giovane esemplare di Lupo che da ieri cammina senza meta nel greto del torrente Bisagno, in mezzo alla città.

Il giovane esemplare era stato avvistato e filmato ieri a Struppa, all’altezza della Sciorba, ed in pieno giorno. Oggi è stato avvistato e fotografato più in basso, verso il mare, all’altezza dello Stadio di Marassi.

Avvistamenti molto particolari e non solo per il tipo di animale. Il Lupo difficilmente si sposta di giorno e c’è chi ha il timore che il giovane esemplare non si trovi nel Bisagno “per scelta” ma perché ha perso la strada di casa: verso i boschi e le alture.

Il suo passo nervoso e guardingo sembra sempre più agitato e nervoso e c’è chi teme che possa trovarsi in difficoltà, spaesato per il luogo recentemente disboscato e brullo e per gli argini alti e insormontabili.

L’appello alle autorità responsabili della fauna selvatica è di far intervenire quanto prima degli esperti che possano visionare l’animale e capire se è effettivamente in difficoltà o se, invece, si trova a suo agio nel greto del Bisagno dove si trova ogni genere di animale: dai topi ai cinghiali sino a daini e caprioli.

(foto da Il Mugugno Genovese – Facebook)