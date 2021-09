Genova – Gli agenti di polizia locale saranno presto in grado di lanciare speciali corde “autostringenti” per immobilizzare le persone senza scariche elettriche.

Viene dall’Argentina dei Gauchos l’idea delle Bolawrap, evoluzione delle più classiche “bolas” con cui i cow boys dell’america latina bloccano animali in fuga.

Dai prossimi giorni, infatti, gli agenti della polizia locale genovese avranno in dotazione un’altra e nuova arma per catturare pericolosi malfattori che deriva direttamente dallo strumento antichissimo dotato di funi e pesi.

Nella versione moderna, le BolaWrap si lanceranno con una sorta di pistola e colpiranno le persone ad una distanza massima di 8 metri.

Dotate di speciali “arpioni”, le BolaWrap afferrano i tessuti dei vestiti e se la persona colpita cercherà di scappare o di muoversi, le corde si stringeranno automaticamente sino ad immobilizzarla completamente.

Non è ancora chiaro come agirebbero su una persona svestita, vestita poco (ad esempio in estate) o in caso di colpo che si arrotola al collo ma si tratta di armi “non letali” già sperimentate ed usate anche all’estero.

La presentazione ufficiale delle Bolas del terzo millennio avverrà domani, in Comune e dovrebbe evitare l’uso dei ben più pericolosi “taser” elettrici, in grado di infliggere scariche che in alcune occasioni hanno provocato attacchi cardiaci o pericolose cadute o malori.