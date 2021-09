Genova – Uno sciame composto da migliaia di api che “atterra” sui giochi per bambini dei giardini pubblici “Edoardo Sanguineti” di Marassi.

Momenti di comprensibile timore, questo pomeriggio nel parco pubblico di viale Bracelli, accanto alla scuola Fanciulli.

Improvvisamente uno sciame di api è planato sull’area giochi per bambini ed è “atterrato” proprio tra scivolo e panchine.

I presenti si sono subito allontanati ed hanno chiamato le forze dell’ordine ed in breve la polizia locale ha raggiunto i giardini ed ha messo in sicurezza l’area, evitando l’ingresso di bimbi e genitori.

Rapidamente sono stati presi contatti con le associazioni degli apicoltori di Genova ed un apicoltore volontario è intervenuto in soccorso dei bimbi e delle stesse api.

Una volta identificata la regina, infatti, l’apicoltore l’ha prelevata e inserita in una speciale scatola “portasciami” e le altre api, attirate dall’odore (feromoni) della loro regina, l’hanno seguita all’interno del contenitore e sono state raccolte e trasferite in un posto più sicuro per loro e per i bambini che frequentano i giardinetti.

Durante tutte le operazioni la polizia locale ha sorvegliato l’ingresso e la strada che passa a lato dei giardini per garantire la sicurezza.