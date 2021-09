Genova – A vent’anni dall’attacco alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001, i giovani per la Pace della Comunità di Sant’Egidio scendono in piazza con la manifestazione “Global Friendship”, un sit in in ricordo delle vittime del terrorismo e di tutte le guerre.

Testimonianze, immagini e musica dal vivo per la manifestazione che si svolgerà dalle 21.00 in piazza De Ferrari e che seguirà l’incontro “Global Friendship – The Future We Want”, in cui 200 giovani volontari genovesi di Sant’Egidio si collegheranno con 2000 coetanei di 70 città in 16 paesi europei.

Un momento di riflessione e di proposte per il futuro e per il presente.