Genova – Un mezzo EcoVan dell’Amiu distrutto dalle fiamme a Quarto Alta. E’ successo questa mattina, intorno alle 7,30 in via dei Ciclamini, sulle alture di Quarto.

Il mezzo ha preso fuoco e le fiamme hanno distrutto anche una vettura parcheggiata nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e avviato le prime indagini sull’accaduto.

Molta la paura tra gli abitanti del palazzo vicino al luogo dell’incendio. In molti hanno temuto che le fiamme potessero estendersi all’edificio e sono state sentite diverse esplosioni.