Genova – Dopo il durissimo attacco del Ct della Nazionale, Mancini, anche l’imprenditore Flavio Briatore pubblica un video sui social nel quale è bloccato in coda sulle autostrade e inveisce contro i cantieri e la gestione dei lavori.

Briatore è rimasto imbottigliato sulla autostrada A10 Genova-Ventimiglia e nel video postato sui social si lascia andare ad un pesantissimo attacco contro Autostrade per l’Italia.

«Le autostrade in Italia e chi le amministra fanno schifo – dice Briatore nel video – Non solo non dovremmo pagare il ticket, ma dovremmo chiedere i danni -. È tutta l’estate che è così e non vedo nessuno lavorare nei cantieri. Non abbiamo visto operai per 200 km. Ti fanno passare da una corsia all’altra, ti bloccano, ma non c’è nessuno. Chi le amministra fa schifo. Non è possibile, trattano la gente come fossero degli stracci».

Come nel caso di Mancini, la replica della società che gestisce il tratto autostradale è lapidaria: “prima di mettersi in viaggio occorre consultare i bollettini.

Una “difesa” già usata nel “caso Mancini” e che, però, invece di chiudere l’incidente lo amplifica visto che migliaia di cittadini pendolari usano quotidianamente le autostrade e non possono certo “modificare” le loro abitudini ed orari di ufficio per la raffica di cantieri e disagi che quotidianamente sono presenti sulla rete autostradale.