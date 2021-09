Genova – Tempi lunghi e disagi per centinaia di famiglie per la chiusura della passerella pedonale sul torrente Bisagno a causa della precarietà di uno dei pilastri di sostegno.

Le proteste degli studenti e dei familiari che li accompagnano, costretti a un lungo giro per raggiungere le scuole sull’altro lato del Bisagno, non sono bastate a rendere “urgenti” i lavori e il Municipio che ha segnalato il problema al Comune si è visto rispondere in modo sconfortante che occorrerà tempo per un intervento risolutivo.

La passerella sul Bisagno di via Bobbio è chiusa da più di un mese dopo la “scoperta” che uno dei piloni di sostegno non poggerebbe in modo corretto nel letto del torrente.

Le correnti o forse un errore di progettazione hanno causato l’errato appoggio del pilone di sostegno.

Secondo la civica amministrazione è necessario un intervento molto impegnativo e i tempi di realizzazione sono “lunghi”.