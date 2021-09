Genova – Giardini ex Onpi di Quezzi chiusi per tre giorni, il 20, 21 e 22 settembre, per il corso di formazione per il gruppo di beneficiari del reddito di cittadinanza, inseriti nel Progetto Municipale Utile alla Collettività.

Il provvedimento è stato deciso dal Municipio Bassa ValBisagno per consentire un corso di formazione per le persone che occuperanni dell’apertura e del presidio dei giardini.