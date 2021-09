Arenzano – E’ morto per le ferite riportate Lazzaro Valle, il cacciatore di Arenzano, 74 anni ferito nel fine settimana da un cinghiale al quale aveva sparato nei boschi dell’ovadese.

L’uomo non ce l’ha fatta ed è morto nell’ospedale di Alessandria dove era stato ricoverato.

Durante una battuta di caccia al cinghiale Valle, appassionato di caccia, ex bancario in pensione, ha esploso un colpo ferendo un grosso esemplare di cinghiale che si è rivoltato contro di lui e accecato dal dolore e dalla paura lo ha caricato e gettato a terra per poi colpirlo ripetutamente con le terribili zanne.

Le ferite hanno causato una forte emorragia e a nulla sono serviti i soccorsi dei compagni di battuta prima e del 118 poi.

Lazzaro Valle è arrivato in fin di vita in ospedale e i medici non sono riusciti a salvargli la vita.

Il cacciatore è la prima vittima della stagione di Caccia 2021 che, lo scorso anno, è costata la vita a 14 persone, tra le quali molti non cacciatori.