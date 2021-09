Genova – E’ partito il restyling dei giardini di Quinto in piazzale Rusca.

Lo spazio verde che affaccia sul mare si estende per circa 7.600 metri quadrati e ne fa una delle aree più ampie della città, caratterizzata dalla fitta presenza di pini di Aleppo, e in cui è presente uno spazio di circa 700 metri quadrati privo di vegetazione con spazi per i bambini e sedute ampie.

A proposito della ristrutturazione dello spazio, l’assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi, che ha illustrato il progetto di riqualificazione insieme al presidente del Municipio Levante Francesco Carleo, al ceo di Aster Antonello Guiducci e ai tecnici e progettisti, ha spiegato: “E’ un intervento che va incontro non solo alle richieste degli abitanti del quartiere ma ai tanti genovesi che passano parte del proprio tempo libero in quest’area. La nostra amministrazione sta portando avanti un grande lavoro sul verde pubblico e sulle aree verdi che oggi, in tempi di Covid, sono state riscoperte da cittadini e famiglie. Come amministrazione facciamo un investimento di circa 780mila euro su questi giardini che entro aprile saranno completamente restaurati da Aster, nel rispetto anche delle indicazioni della Soprintendenza, per essere ancora più fruibili e vissuti non solo dai cittadini del Levante ma di tutta la città”.

Una riqualificazione che parte dalla necessità di migliorare la fruibilità e la sicurezza dei giardini, senza dimenticare la valorizzazione dell’area verde; a proposito Antonello Guiducci, Ceo di Aster, illustra: “L’obiettivo è ricollegare questi giardini al tessuto del quartiere, rendendoli più sicuri e funzionali alla fruizione dei cittadini”.

Ancora, Carleo, presidente del municipio, aggiunge: “La nostra delegazione chiedeva da molti anni questo intervento: finalmente raggiungeremo l’obiettivo di una ristrutturazione d’insieme di questo polmone verde in una posizione strategica per la delegazione”.

La risistemazione dei giardini prevede il rifacimento della pavimentazione continua drenante, oggi composta di materiali vari, che sarà composta da inerti granulari naturali stabilizzati di color sabbia.

Le tre piazzole saranno pavimentate con cubetti in qls drenante, posati a file parallele e giunti sfalsati, sempre color sabbia.

Spariranno i bordi in arenaria dai muretti che delimitano le aiuole, si provvederà alla risagomatura e alla perimetrazione con profili in acciaio.

Percorsi e aree di sosta saranno portato il più possibile sullo stesso piano delle aiuole, mentre i dislivelli saranno risolti o con profili in acciaio con-ten di altezza adeguata o con muri composti da prefabbricati in cemento a tasca, adatti a ospitare la vegetazione.

Sarà predisposto l’impianto di smatimento delle acque piovane secondo la nuova configurazione dei giardini mentre i materiali sormontati come parte della pavimentazione in lastre di porfido e mattoni, saranno recuperati e trasferiti.

Asfalto, sedute e gradinate in cemento saranno demolite mentre il marciapiede su via Gianelli sarà riasfaltato.

Saranno poi sistemate nuove essenze in appositi spazi realizzati negli anfratti murari, saranno posizionati nuove panchine, nuova fontanella e un servizio igienico così come non mancherà la risistemazione dell’area giochi e l’inserimento di alcuni attrezzi per l’area fitness.