Genova – Gli interventi gratuiti degli studenti della scuola di agraria del Marsano nel cimitero monumentale di Staglieno sono “a rischio” e se non arriverà il benestare del Comune e degli uffici tecnici, i ragazzi dovranno, loro malgrado, rinunciare all’attività di formazione e volontariato.



Una “firma” sta rischiando di vanificare gli sforzi fatti da studenti e docenti dell’Istituto Marsano di Genova all’interno del cimitero monumentale di Staglieno. I ragazzi, negli anni scorsi, hanno ripulito ed effettuato interventi di sfalcio e potatura all’interno degli immensi giardini “mitigando” il senso di abbandono che afferrà i visitatori che si avventurano lungo i viali e le aree di sepoltura “meno note”.

Da alcuni mesi, infatti, gli insegnanti che hanno organizzato negli anni passati le campagne di manutenzione del verde, non riescono ad avere notizie dell’accordo che deve essere sottoscritto ogni anno, ad inizio delle lezioni, tra il Comune di Genova e la scuola.

Un accordo che permette agli studenti di operare sotto il coordinamento del personale dell’assessorato competente e con autorizzazioni, permessi e “garanzie” doverose in questi casi.

Le comunicazioni sembrano “interrotte” e la firma sull’accordo, promessa e garantita da settimane, tarda ad arrivare, mettendo in forse il progetto.

“Gli studenti non vanno a divertirsi – spiegano gli organizzatori – e la scuola deve organizzarsi e pianificare le uscite, i permessi, le autorizzazioni. Non è una cosa che si gestisce in pochi minuti. Se non avremo una risposta a brevissimo saremo costretti a rinunciare nostro malgrado e ci dispiacerebbe deludere le tante persone che si sono complimentate nel tempo per i risultati offerti gratuitamente alla città dal Marsano”.

Gli studenti dell’istituto devono compiere esercitazioni pratiche sul campo e per questo motivo, da qualche anno, alcuni docenti organizzano queste uscite sul territorio per ripulire parchi e giardini e per operazioni di manutenzione che rappresenteranno il futuro lavorativo di alcuni degli studenti che non proseguiranno gli studi con le specializzazioni universitarie.

Un “allenamento” sul campo che viene offerto gratuitamente nei parchi e nei giardini della città (Villa Imperiale e Villa Duchessa di Galliera per fare degli esempi).

Da alcuni anni gli studenti curano anche parti del Cimitero Monumentale di Staglieno che, ciclicamente balza agli onori della cronaca cittadina per il pessimo stato di manutenzione ordinaria.

“Tutte le uscite fatte – spiegano gli organizzatori – sono state accompagnate dai complimenti del personale del Comune e dalle tante persone che, passando per le zone dove stavamo riordinando, ci ringraziavano e ci chiedevano di proseguire la nostra opera.

Per questo non capiamo come mai il Comune tardi a far avere questa firma o a spiegarci quale è il “problema” da superare”.

La pianificazione scolastica è ormai agli sgoccioli e se non sarà possibile avere in tempi brevissimi questo accordo, il Cimitero di Staglieno dovrà fare a meno di una preziosa e meritevole opera di volontariato specializzato.