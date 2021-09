Imperia – Un esemplare di grosse dimensioni di Tartaruga Liuto, la più grande tartaruga marina esistente, avvistato al largo della costa degli Aregai, nell’imperiese. A fare il curioso avvistamento, straordinario nel Mediterraneo, il team di Delfini del Ponente.

A bordo della loro imbarcazione usata per l’avvistamento, a circa un miglio dalla costa, nei pressi di Aregai, gli esperti hanno avvistato la tartaruga liuto.

Gli ultimi avvistamenti nel Ponente ligure risalgono al 2017 durante una uscita di whale watching della Corsara, e 2018 nel Finalese da parte di alcuni diportisti.

Cosa rende questo avvistamento così speciale?

“Oltre ad essere una specie piuttosto rara nel Mediterraneo – spiegano gli esperti di Delfini del Poente – in quanto non nidifica nel nostro mare ma entra dallo Stretto di Gibilterra alla ricerca di cibo, si tratta della più grande tartaruga marina esistente: può superare i 2m di carapace e i 700kg di peso”.

“La tartaruga liuto si ciba principalmente di organismi planctonici gelatinosi – spiegano ancora gli esperti di avvistamenti – quali meduse e tunicati e può raggiungere i 1000 m di profondità in immersione grazie ad adattamenti particolari quali il carapace non osseo che le ha conferito il nome inglese “leatherback turtle”.

L’avvistamento, però, non è necessarimente una “buona notizia” poiché sembra confermare una tendenza al riscaldamento del mare Mediterraneo.

Una circostanza confermata dal ritrovamento – unico nel suo genere – di un nido di tartaruga Caretta caretta nel finalese.

Circostanze che dicono agli esperti che il clima cambia e aree che prima non venivano “colonizzate” per le temperature più rigide dell’acqua, sono ora nuovi territori di nidificazione perchè sono mutate le condizioni climatiche che prima lo impedivano.