Varazze – Era andato all’autogrill per fare colazione e tornando ha visto il suo camion circondato da un gruppo di giovani che tentava di aprire il portellone posteriore.

Un camionista ha chiamato le forze dell’ordine, questa mattina, all’alba, per segnalare un probabile tentativo di alcuni migranti di salire sul suo camion per attraversare il confine con la Francia.

All’arrivo della polizia è emerso che i sette erano cittadini afgani in fuga dalla guerra e che effettivamente cercavano di andare in Francia.

Meno chiaro, invece, se fossero appena scesi dal Tir o se invece stavano cercando di salirci.

I migranti sono stati identificati dalla Polstrada e accompagnati in un centro di accoglienza.

Potranno restare nel nostro Paese in attesa di definizione del loro status di rifugiati come previsto dal Trattato di Dublino sottoscritto nel 1990 e che impone ai Paesi europei di ospitare gli stranieri arrivati sino al completamento dell’iter burocratico di esame della richiesta di asilo.