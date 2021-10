Resta stabile il numero dei nuovi contagi e non si registrano nuove vittime per il coronavirus in Liguria.

Migliora, seppur lentamente, l’emergenza sanitaria causata dal virus del covid 19 che, nelle ultime ore ha contagiato 69 persone secondo quanto riporta l’ultimo bollettino ufficiale della Regione Liguria.

69 i nuovi contagi scoperti con 3.429 tamponi molecolari e 3.697 tamponi antigenici rapidi effettuati su una popolazione di oltre un milione e 500mila persone residenti.

Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

– IMPERIA (Asl 1): 15

– SAVONA (Asl 2): 20

– GENOVA: asl 3: 18

• Chiavari e Tigullio Asl 4: 10

– LA SPEZIA (Asl 5): 6

I dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria diffuso il 7 ottobre 2021

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1.652.722 3.429 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 713.958 3.697 TOTALE CASI CONFERMATI (compresi GUARITI e deceduti) 113.147 69 TOTALE CASI CONFERMATI (esclusi GUARITI e deceduti) 2.146 11

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 55 6 -1 ASL1 6 1 0 ASL2 12 0 0 Ospedale Policlinico San Martino 11 3 -1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 16 1 -1 Ospedale Gaslini 2 0 1 ASL3 globale 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 0 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 2 0 0 ASL4 Sestri Levante 2 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 6 1 0 ASL5 Sarzana 0 0 0 ASL5 Spezia 6 1 0

Isolamento domiciliare 906 -3 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 106.588 58 Deceduti 4.413 0

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 447 ASL 2 316 ASL 3 212 ASL 4 113 ASL 5 347 Liguria 1.435

Dati 07/10/2021 ore 16:00

2.546.857 Consegnati (fonte governativa) 2.177.121 Somministrati 85% Percentuale vaccini somministrati su consegnati