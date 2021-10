Genova – Prosegue il lento calo dei nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria dove anche il nuovo bollettino sanitario della Regione non registra nuove vittime.

Le persone infettate dal virus e scoperte con i test sono 59 e sono state scoperte con 2.922 tamponi molecolari e 5.167 test antigenici.

Resta stabile il numero delle persone ricoverate, 50 in tutta la Liguria, 5 in meno rispetto al giorno precedente, e i dati sembrano confermare l’efficacia della campagna di vaccinazione anche se sarà forse l’arrivo del freddo il vero periodo di prova per verificare quanto sia forte lo scudo che si sta cercando di creare per difendere con l’immunità di gregge l’intera popolazione. Scudo che sarà tanto più forte quanto maggiore la percentuale di persone vaccinate.

Questo il dettaglio dei nuovo contagi suddiviso per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 18

SAVONA (Asl 2): 2

GENOVA (Asl 3): 21

Chiavari e Tigullio (Asl 4): 10

LA SPEZIA (Asl 5): 8



I dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria del 12 ottobre 2021