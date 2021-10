La Spezia – La Concessionaria Autostradale SALT da lunedì 18 ottobre inizierà i lavori di adeguamento del raccordo autostradale che collega Santo Stefano di Magra a La Spezia, lavori che si protrarranno fino a marzo 2022. Vista l’importanza dell’arteria in questione la Polizia Stradale intensificherà i servizi di vigilanza stradale con pattuglie dedicate al monitoraggio del traffico e prontamente impiegabili nel caso di eventuali problematiche legate a situazioni emergenziali quali incidente stradali.

Si informa inoltre che per chi percorre l’A/12 proveniente da Genova verrà consigliata quale uscita il casello di Brugnato mentre per i veicoli provenienti da Firenze e Livorno quella di Sarzana.

Si raccomanda in oltre all’utenza, salvo per spostamenti dovuti a motivi lavorativi, ove possibile di diversificare gli orari degli spostamenti da e per il capoluogo.

La Polizia Stradale segnala eventuali itinerari alternativi:

• SS1 Aurelia nel tratto compreso fra Sarzana e La Spezia

• SS1 Aurelia nel tratto compreso fra Borghetto di vara e Sarzana

• SP Ripa e SS330 nel tratto compreso fra Fornola e La Spezia

• SS1 Aurelia e via delle Pianazze – via Melara – via Valdilocchi

• SS1 Aurelia SP331 Lerici – Raccordo Lerici La Spezia

Si ribadisce l’importanza del rispetto delle norme comportamentali unitamente ad una maggiore attenzione durante la guida nei tratti sottoposti a cantiere stradale, tratti che sono soggetti a restringimenti di carreggiata e limiti di velocità ridotti, significando che eventuali problematiche al traffico saranno segnalate mediante pannelli luminosi a messaggio variabile e con l’ausilio di mezzi della Concessionaria Autostradale.