Genova – Si sono risvegliati con l’appartamento invaso dal densi fumo nero di un incendio ed hanno subito chiamato i vigili del fuoco. Brutto risveglio per i residenti di un palazzo di corso Galliera, nel quartiere di Marassi, dove si è sviluppato un principio di incendio questa mattina, intorno alle 7.

Il fumo ha provocato momenti di comprensibile paura e molte persone si sono riversate in strada mentre sul posto intervenivano i vigili del fuoco.

La strada è stata interrotta per consentire le operazioni di spegnimento e i pompieri hanno evacuato l’intero edificio prima di avviare le operazioni di spegnimento.

In breve le fiamme sono state spente e sono partite le operazioni di bonifica e per accertare l’origine dell’incendio.

Al momento non si segnalano feriti gravi