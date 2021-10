Savona – Marco Russo è il nuovo sindaco di Savona.

Questo il risultato del ballottaggio che ha designato il candidato del centrosinistra a primo cittadino con il 62,25% delle preferenze.

Russo ha prevalso su Angelo Schirru, candidato del centro destra.

Il neo eletto sindaco ha voluto ringraziare i savonesi che lo hanno votato senza dimenticare i candidato consiglieri e lo staff che lo sostiene.

“E’ stato un risultato straordinario” ha commentato ribadendo come la preferenza espressa dagli elettori sia il segnale per una città decisa a rimettersi in gioco.