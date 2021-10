Genova – E’ stato soccorso dalle guardie eco-zoofile e trasferito al centro di recupero del Cras di Campomorone l’esemplare di pipistrello ritrovato ieri in corso De Stefanis, nel quartiere di Marassi.

L’animale, in evidente stato di difficoltà, si era aggrappato al muro di un palazzo, quasi a livello del suolo, e non riusciva ad allontanarsi.

Forse a causa del freddo o della fame, l’animale rischiava di morire ed è stato soccorso e trasferito presso il centro per il recupero della fauna selvatica dove verrà accudito e poi restituito al suo ambiente naturale.

I pipistrelli sono molto importanti perché divorano enormi quantità di insetti come mosche, zanzare e altri piccoli e fastidiosi ospiti delle nostre case.

Da tempo in rapida diminuzione a causa dell’inquinamento e della riduzione dei rifugi dove ripararsi, i pipistrelli, contrariamente a sciocche credenze popolari, non attaccano l’uomo e non restano “imprigionati tra i capelli”.