Genova – Ladri in azione nella sede di Music for Peace a San Benigno, sotto l’elicoidale della Sopraelevata. I malviventi hanno rubato materiale tecnologico (ipad, computer) e una somma di denaro raccolta per le attività benefiche dell’associazione che invia generi di prima necessità alle popolazioni in difficoltà ma offre anche pranzi alle famiglie genovesi con problemi economici e distribuisce generi alimentari a chi ne fa richiesta.

I ladri hanno portato via anche la “memoria storica” dell’associazione, un hard disk contenente tutte le immagini e i ricordi delle missioni umanitarie e delle attività benefiche dell’associazione.

Un appello è stato pubblicato sui social nella speranza che i ladri facciano ritrovare almeno l’archivio che costituisce un bene prezioso e insostituibile.

Ecco quanto pubblicato da Music for Peace su Facebook

“Ci abbiamo messo un po’ di tempo per metabolizzare. Abbiamo poco da comunicare, se non l’immensa amarezza che ci assale dopo questo vile gesto.

Domenica notte la sede di Music for Peace è stata violata. Sono state sottratte molte cose tra cui materiale tecnico e informatico dell’Organizzazione, effetti personali di ciascuno di noi. Un bruttissimo gesto, ma certamente un danno materiale relativo da cui sapremo rialzarci più forti, anche grazie a voi.

Tuttavia è il furto di un oggetto in particolare, di nessun valore economico ma per noi inestimabile, che ci lascia affranti: un hard disk che conteneva il patrimonio storico di Music for Peace, tutta la documentazione delle missioni dalla fondazione a oggi, comprese migliaia di fotografie. La memoria di quasi trent’anni di attività ci è stata rubata, ed è sicuramente il furto peggiore che potessimo subire.

No, purtroppo non abbiamo una copia. Per questo rivolgiamo un appello, chiedendo aiuto a tutti affinché ci venga restituito”.