La Spezia – “Lo spezzino continua a essere la Cenerentola della sanità ligure”. E’ la denuncia di Paolo Ugolini, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle.

“A fronte di un fabbisogno di oltre 400 infermieri – ha spiegato oggi Ugolini, durante il consiglio regionale – con l’imminente concorso indetto da A.Li.Sa per 700 nuovi assunti, apprendiamo che all’Asl5 ne saranno destinati solamente 70. Gli ospedali della provincia della Spezia continuano a perdere professionisti non solo per i pensionamenti ma anche a subire le conseguenze delle insufficienti politiche di assunzione avviate dall’Azienda. Interrogato in merito, l’assessore delegato non ha risposto (e non si è nemmeno degnato di ascoltare la replica), evitando accuratamente di entrare nel merito dei numeri che ancora una volta offendono i cittadini cui non si garantisce l’organico ospedaliero vitale affinché i reparti possano funzionare”.

“La Spezia – continua Ugolini – ha gli stessi diritti delle altre province liguri e francamente non capiamo perché Regione non voglia garantire al territorio il personale sanitario che gli spetta in base alla popolazione. E non lo diciamo solo noi: anche le associazioni “Il Manifesto per la Sanità Locale” e “Insieme per una Sanità Migliore”, denunciano che rispetto al resto della Liguria su una media di 1000 abitanti, all’Asl 5 Spezzino mancano 414 infermieri. Morale: 70 nuovi assunti è una goccia nell’oceano del fabbisogno territoriale”.