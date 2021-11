Genova – Si spostavano in treno dalla riviera di levante sino alla stazione di Quarto per acquistare la droga e lo spacciatore arrivava in taxi.

I poliziotti del Commissariato Chiavari hanno arrestato per spaccio un 19enne, cittadino senegalese, pluripregiudicato per reati specifici e attualmente sottoposto all’obbligo di firma.

Gli agenti già da qualche tempo stavano monitorando le stazioni ferroviarie del levante genovese, soprattutto dopo l’operazione dello scorso 6 ottobre che ha portato all’arresto di un 34enne senegalese, trovato a spacciare nei pressi della stazione di Cavi di Lavagna.

Durante l’attività i poliziotti hanno notato che molti soggetti dediti al consumo di droghe si recavano spesso in treno a Quarto. Sospettando che l’attività di spaccio smascherata a ottobre fosse stata rilevata da un giovane connazionale, detto “il King”, con il quale era solito accompagnarsi il pusher, hanno intensificato i controlli nei pressi del quartiere genovese ed in particolare nell’area antistante al Monumento.

Ieri mattina hanno così potuto osservare un gruppo di noti tossicodipendenti, tutti residenti nel levante ligure, scendere da un treno e incontrarsi con il 19enne sopraggiunto a bordo di un taxi. Immediatamente fermato, il giovane è stato trovato in possesso di 48 involucri di differenti colori, dei quali 14 contenevano crack per un peso complessivo di circa 10 grammi e 35 contenevano eroina per un peso di circa 34 grammi.

Nelle tasche la somma di 350 euro probabile provento dell’attività illecita.

L’uomo è stato trasferito nel carcere di Marassi.