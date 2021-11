La Spezia – Attacco hacker al profilo facebook del sindaco Peracchini.

Ad accorgersi della violazione il diretto interessato che ha iniziato a ricevere valanghe di segnalazioni di persone che dicevano di aver ricevuto messaggi riguardanti false vincite in denaro da “profili Facebook” che riportavano i nomi e le fotografie del primo cittadino di La Spezia.

Una vera e propria “truffa” messa in atto clonando i veri profili o creandone ex novo delle copie poi usate per inviare i messaggi con inviti a ritirare somme di denaro ed altro genere di vincite.

Appena scoperta la violazione, il sindaco Peracchini ha subito pubblicato un post sulla sua vera pagina social per mettere in guardia cittadini ed amici e annunciando una denuncia alla polizia postale perché indaghi sul misterioso attacco hacker.

Nelle ore precedenti altri politici spezzini sono stati vittima di attacchi simili e il sospetto è che il “buontempone” dietro agli episodi possa essere lo stesso.