Genova – Sale a 399 il numero dei lavoratori del settore sanitario sospesi dal lavoro perché non vaccinati o non in possesso del green pass. Dati preoccupanti e che dimostrano quanto sia “trasversale” il fenomeno della mancata assunzione di responsabilità da parte di chi – in salute e senza controindicazioni – non si sottopone al vaccino per una precisa scelta ideologica.

I quasi 400 sanitari resteranno senza stipendio sino al 31 dicembre di quest’anno e se il Governo, come probabile, confermerà ancora lo stato di emergenza sanitaria, continueranno a dover restare a casa, senza retribuzione, sino al termine della pandemia.

Non rischiano – al momento – il posto di lavoro anche se si profila l’eventualità che i datori di lavoro possano chiedere e ottenere il licenziamento per giusta causa venendo a mancare il requisito fondamentale del rapporto fiduciario tra dipendente e parte datoriale.

Una causa in questo senso potrebbe aprire la pista ad una raffica di licenziamenti, nel settore pubblico, senza precedenti ed invocata da chi, vaccinato e in attesa di occupazione, vorrebbe poter lavorare dimostrando di essere pienamente consapevole dell’emergenza sanitaria in corso e dell’esigenza, dettata dal Governo e dagli enti internazionali, di garantire la riduzione della diffusione del virus tramite il ricorso alla vaccinazione.

Tra i sospesi la maggior parte non sono medici ma anche tra gli iscritti all’Ordine professionale medico-odontoiatrico si registrano “ribelli” che, senza una valida motivazione, hanno continuato ad esercitare senza essere vaccinati e senza il green pass, di fatto mettendo a repentaglio la sicurezza dei loro pazienti.

Per questo motivo sono già scattate sospensioni dall’Ordine dei Medici e la sequenza di medici colpiti dal provvedimento potrebbe allungarsi e molto, nelle prossime settimane.

Al momento risultano 23 professionisti sospesi dall’esercizio dell’attività medico e odontoiatrica.

Levante e spezzino risultano “più attenti al problema” e registrano meno casi per numero di iscritti mentre nell’imperiese la maglia nera dei sanitari meno rispettosi delle prescrizioni decise dal Governo e, di fatto, norma inderogabile in Italia.

Secondo i dati Alisa ci sono 69 sanitari sospesi nella Asl 1, 98 nella

Ecco i numeri del personale sospeso per Asl di appartenenza

Asl1 di Imperia sono 69

Asl2 di Savona sono 98

Asl3 di Genova sono 66

Asl4 di Chiavari e del Tigullio sono 21

Asl5 di La Spezia sono 30

Dati preoccupanti anche per quanto riguarda la presenza di personale sospeso perché non vaccinato (senza giustificazioni previste) negli ospedali genovesi. Secondo Alisa sarebbero 78 i sanitari sospesi al San Martino, 17 al Galliera, 4 all’Evangelico, 16 al Gaslini.