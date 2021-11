Genova – Saranno rispediti in India i prodotti non conformi sequestrati nel porto di Pra’ dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane.

I controlli compiuti dai tecnici hanno evidenziato l’assenza dei requisiti di conformità su zangole elettriche portatili, ventilatori da soffitto e vari modelli di pentole a pressione.

I prodotti sono stati trovati privi delle dichiarazioni di conformità rilasciate dopo test tecnici effettuati da organismi certificatori accreditati nell’Unione Europea, così come non sono stati rinvenuti l’indirizzo dell’importatore o del distributore in Italia e le istruzioni in lingua italiana.

Alla ditta importatrice lombarda sono state combinate diverse multe per un totale di 80mila euro.