Ventimiglia – Il cadavere di un uomo è stato recuperato al passo della Morte, al confine con la Francia, dai vigili del fuoco allertati dalle forze dell’ordine.

Si tratterebbe del corpo di un Migrante che stava cercando di passare il confine attraverso una via molto impervia e caratterizzata da passaggi esposti su rocce pericolose.

L’uomo potrebbe essere caduto nel tentativo di lasciare l’Italia che non risulta meta “appetibile” per i Migranti che invece cercano di raggiungere Paesi con economia più forte e concrete politiche per affrontare il fenomeno dell’immigrazione.

In Italia i Migranti restano in attesa di ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato così come previsto dal Trattato di Dublino, firmato dal Governo Italiano nei primi anni 90 e che prevede che le persone che giungono sul territorio di uno dei paesi europei debbano restare in quel paese per tutta la durata dell’iter di riconoscimento della pratica.

Uno dei passaggi più contestati – sebbene firmati dal Governo dell’epoca – delle norme europee che, di fatto, lasciano all’Italia e ai paesi mediterranei la responsabilità di affrontare le ondate di migrazione.

I numerosi tentativi di modificare gli accordi non sono andati a buon fine anche per l’assenza dei parlamentari europei italiani agli incontri necessari alle modifiche.

Tra loro anche esponenti politici tra i più “focosi” nelle dichiarazioni sui respingimenti.

Il cadavere era sul posto da diverso tempo secondo le prime verifiche del medico legale intervenuto, la morte sarebbe avvenuta in conseguenza di una caduta fatale.