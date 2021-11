Genova – La Regione Liguria è pronta a somministrare la terza dose per la fascia degli over 40 non appena arriveranno le indicazioni ufficiali da parte del Ministero.

Lo ha ribadito oggi il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Il presidente e assessore alla Sanità ha anche ribadito l’impiego di un servizio che agevolerà i cittadini in attesa della terza dose con un sistema di messaggistica di Liguria Digitale che invierà una notifica sms una settimana prima della scadenza dei sei mesi dalla somministrazione dell’ultima dose.

Al momento, gli over 60 possono prenotare il vaccino sul portale regionale prenotovaccino.regione.liguria.it