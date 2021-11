Genova – I manifestanti No Vax e No Green pass sfidano i divieti e la nuova ondata di contagi e tornano a sfilare in corteo, questa sera, con partenza da piazza De Ferrari.

Concordato, però, un cambiamento dell’itinerario che, per la prima volta, raggiungerà la ValBisagno, corso Sardegna e via Canevari, per “distribuire” il carico di disagi e per automobilisti e commercianti.

Punto cardine delle nuove norme introdotte specificamente per questa emergenza, infatti, la modifica degli itinerari dei cortei “di volta in volta” per evitare che le manifestazioni vengano vietate – con grave vulnus per i diritti costituzionalmente garantiti – ma anche che alcune zone delle città subiscano un ripetuto danno, per il traffico e per il commercio, causato da ripetuti cortei concentrati in alcuni quartieri e vie della città.

I manifestanti no Vax e No Green pass di Genova potranno percorrere ben oltre i 2/300 metri garantiti a manifestazioni analoghe in molte altre città e dopo un comizio in piazza De Ferrari, ormai luogo simbolo del movimento, il corteo muoverà verso via Dante per poi arrivare in piazza Dante, attraversare galleria Colombo – via Ippolito D’Aste – via Brigata Liguria – via Cadorna – Corso Buenos Aires – Corso Torino – Corso Sardegna – Ponte Castel Fidardo – via Canevari – Piazza delle Americhe – Stazione Brignole – via Fiume.

Il corteo e la manifestazione si fermeranno in piazza Della Vittoria.

Durante il percorso verrà osservato il distanziamento mentre potrebbero esserci maggiori difficoltà nell’uso delle mascherine obbligatorie laddove non si rispettano le distanze di sicurezza.

Sulle prescrizioni vigileranno le forze dell’ordine che potranno fermare, identificare e multare i manifestanti che non rispettano le regole anti-covid.