Genova – “Prima delle “grandi opere” e di suggestive opere “faranoiche” Genova necessità di un grande piano di cura nella manutenzione e gestione ordinaria”. Anche il presidente del Municipio Bassa Valbisagno Massimo Ferrante interviene nelle polemiche per gli allagamenti e i disagi creati nelle ultime ore a Genova, ed in particolare in ValBisagno, dai temporali che si sono abbattuti sulla città.

Poche decine di minuti di pioggia neppure particolarmente intensa e le strade delle alture si sono trasformate in torrenti e quelle “in piano” si sono allagate.

Frane e smottamenti si contano a decine e le polemiche sono sempre più roventi.

“Ai Municipi è stata sottratta la manutenzione ordinaria – denuncia Ferrante – con l’azzeramento delle disponibilità economiche degli stessi e dove le aziende partecipate fanno fatica ad intervenire”.