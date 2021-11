Sestri Levante – Forse un malore o l’asfalto reso viscido dalla pioggia all’origine, questa mattina, intorno alle 8, dell’incidente stradale avvenuto sull’autostrada A12 Genova – Livorno, all’altezza del casello di Sestri Levante.

Un’auto con a bordo due persone si è improvvisamente ribaltata dopo una serie di sbandamenti, finendo la propria corsa sul tetto.

All’interno le due persone hanno impiegato diversi minuti a riprendersi e a riuscire ad uscire dall’abitacolo, soccorsi da altri automobilisti che hanno bloccato il traffico in attesa dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine oltre alle ambulanze del 118.

Conducente e passeggero dell’auto sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti mentre i vigili del fuoco hanno liberato la carreggiata dal relitto dell’auto.

Fortunatamente non si registrano feriti gravi ma l’autostrada è rimasta chiusa a lungo in direzione Livorno.