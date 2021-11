Savona – Alle ore 17:00 circa sull’autostrada A10 Genova-Savona è stato riaperto il tratto compreso tra Savona e Albisola in direzione Genova, temporaneamente chiuso in precedenza a causa di un incidente, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti e un furgone, avvenuto al km 39 in corrispondenza di una deviazione di carreggiata correttamente installata e segnalata e a seguito del quale una persona è rimasta ferita.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita attraverso un senso unico alternato e si registrano 5 km di coda in direzione Genova e 9 km in direzione Savona.

In alternativa, ai soli veicoli leggeri diretti verso Genova, si consiglia di uscire a Savona, percorrere la SS1 Aurelia per poi rientrare in autostrada ad Albisola; ai soli veicoli leggeri diretti invece verso Savona, si consiglia di uscire a Celle Ligure e percorrere la SS1 Aurelia.