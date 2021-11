Rapido peggioramento delle condizioni meteo sulla Liguria. Sono l’annuncio di una serie di passaggi perturbati che interesseranno la nostra regione nei prossimi giorni.

Inizio settimana caratterizzato da mal tempo e piovaschi e temperature in discesa.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 21 novembre 2021

Nubi diffuse, più organizzate sul Genovesato, dove non si esclude qualche debole pioggia. In serata aumento dell’instabilità sul Ligure occidentale: iniziale coinvolgimento della costa savonese, a seguire fenomeni in intensificazione sul ponente genovese.

Vento teso da libeccio al largo, scirocco di ritorno tra Golfo di Genova e Tigullio.

Mare generalmente mosso.

Temperature: complice la maggiore nuvolosità, in aumento le minime, specie lato costa; in calo le massime

Costa: min +11/14°C, max +15/17°C

Interno: min +2/7°C, max +11/14°C

Lunedì 22 novembre 2021

Molto nuvoloso o coperto, piovaschi o rovesci più concentrati sul settore centro-occidentale e imperiese. Quota neve in calo sui 1800-2000 sulle Alpi Liguri. In giornata attenuazione delle precipitazioni.

Venti si impostano da nord, rinforzi come da avviso.

Mare da poco mosso a mosso; molto mosso dalla sera il settore ovest, al largo.

Temperature in ulteriore calo di qualche punto.

Tendenza per martedì 23 novembre 2021

Giornata fredda dal sapore invernale. Sensazione di freddo acuita dal vento sostenuto.

Non si esclude qualche debole isolata precipitazione sul versante nord dell’Appennino e Alpi Marittima, in prevalenza nevosa.