Savona – I Carabinieri Forestali della Provincia di Savona hanno partecipato al progetto un “Albero per il Futuro”. L’iniziativa promossa dal Ministero della Transizione Ecologica e dall’Arma dei Carabinieri prevede per il triennio 2020-2022 la donazione e messa a dimora nelle scuole italiane di circa 50 mila piantine con l’obiettivo di creare un grande bosco diffuso.

Il progetto della “Giornata Nazionale degli alberi”, che si celebra il 21 novembre, affonda le sue radici nell’iniziativa del lontano 1898 dell’allora Ministro della Pubblica Istruzione Guido Baccelli ed è ad oggi ripresa dalla recente Legge n. 10 del 2013 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

Nella giornata di ieri anche i Carabinieri Forestale di tutta la provincia savonese hanno iniziato ad impegnarsi in questo ambizioso progetto, le stazioni Carabinieri Forestale di Loano, Sassello e Zuccarello, oltre ad aver tenuto delle lezioni di educazione ambientale presso l’Istituto Comprensivo Val Varatella nel Comune Toirano (SV), la Scuola Elementare Dott. Guido Comanedi, Comune di Cisano sul Neva e. I. C. Sassello – Pontinvrea, hanno donato i primi alberi del futuro agli alunni.

In particolare alla manifestazione tenutasi nel Comune di Cisano sul Neva, oltre al Sindaco, hanno partecipato anche il Comandante della Stazione Carabinieri Territoriale, personale dei Vigili del Fuoco e Volontari della Protezione Civile.

La consegna delle piantine con la successiva messa a dimora nel Comune di Cisano sul Neva rappresentano il simbolo di rinascita dopo il grande incendio occorso lo scorso 6 ottobre 2021. Tutte le piantine donate verranno geolocalizzate ed inserite sul portale istituzionale www.unalberoperilfuturo.it.

La consegna negli altri Istituiti della Provincia, a causa delle condizioni atmosferiche, sono state rinviate, l’impegno del Gruppo CC Forestale di Savona e delle sue Stazioni continuerà nei prossimi giorni, nei Comuni di Andora, Celle Ligure, Varazze.