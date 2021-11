Scatterà alle 8 di questa mattina e resterà in vigore sino alle 15 lo stato di allerta meteo Gialla per neve diramato ieri dalla protezione civile regionale su previsioni meteo di Arpal.

L’emergenza interesserà la zona D (versanti padani di Ponente, Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida).

Il passaggio di una prima perturbazione, accompagnata da correnti fredde, porterà ad un rapido e consistente calo delle temperature, specie nell’entroterra.

A pochi giorni dall’inizio dell’inverno meteorologico, fissato per il 1 dicembre, la Liguria si appresta a vivere una breve fase di maltempo con caratteristiche consone alla stagione in arrivo.

Nella notte tra martedì e mercoledì le temperature minime sono scese sottozero in alcune stazioni dell’interno regionale: -1.5 a Pratomollo (Borzonasca, Genova), -1.2 a Sassello (Savona) e Padivarma (Beverino, La Spezia), -0.8 a Monte Settepani (Osiglia, Savona), -0.5 a Montoggio (Genova), -0.4 a Loco Carchelli (Rovegno, Genova) e Monte di Mezzo (Santo Stefano d’Aveto, Genova), -0.1 a Santo Stefano d’Aveto (Genova). Nei capoluoghi di provincia: 9.6 a La Spezia, 10.4 a Genova Centro Funzionale, 11.3 a Savona Istituto Nautico, 13.2 a Imperia Osservatorio Meteo Sismico.

Ora una circolazione depressionaria in risalita dalle Baleari verso l’Italia, richiamerà correnti umide in quota da Sud-Sud Est che provocheranno precipitazioni un po’ su tutta la regione. Le piogge saranno diffuse, con possibili rovesci e cumulate maggiori a Ponente mentre il calo delle temperature, porterà le prime nevicate della stagione 2021-22; i fiocchi sono attesi sulle zone alpine, sui versanti padani di Ponente fino a fondovalle (Val Bormida, Valle Stura) e sulla parte più occidentale dei versanti padani di Levante (Valle Scrivia) con quota neve in temporaneo calo tra i 400 e i 700 metri.

Altrove le nevicate sono previste oltre i 1000-1200 metri.

Le nevicate saranno deboli sulle “zone sensibili” (ovvero interessate da tracciati autostradali) e moderate nelle zone collinari.

I fenomeni andranno esaurendosi già dal pomeriggio da Ponente .

Da segnalare anche i venti forti settentrionali con raffiche di burrasca fino a 70-90 km/h sul centro Ponente, ma con raffiche possibili anche a Levante.

Ecco l’AVVISO METEOROLOGICO emesso questa mattina che trovate in allegato con la simbologia che illustra i diversi fenomeni attesi:

GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE: tempo perturbato con precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio, su tutta la regione. Cumulate areali fino a significative su A. Quota neve in rapido calo fino a fondovalle su D, temporaneamente fino a 400-700 m su parte occidentale di E, altrove su quote superiori ai 1000-1200 m. Su D si attendono accumuli nevosi deboli sulle tratte autostradali, fino a moderati sopra ai 600-700 m. Venti settentrionali tra forti e di burrasca con raffiche intorno ai 70-90 km/h su AB, forti rafficati su CDE.