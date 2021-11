La Spezia – Gli agenti della polizia hanno notato il fare sospetto dei due e li hanno fermati scoprendo che avevano appena terminato la compravendita di alcune dosi di eroina in mezzo alla strada, in via Veneto, all’altezza di piazza Europa.

E’ successo ieri, in pieno centro, con la polizia che effettua controlli per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle leggi.

I due sono stati notati mentre confabulavano tra loro e gli agenti hanno fermato uno dei due, un 48enne spezzino, che ha subito consegnato 3 involucri di colore giallo contenti della sostanza stupefacente del tipo eroina.

Accompagnato in questura per gli accertamenti del caso, veniva successivamente segnalato alla locale Prefettura ai sensi dell’art.75 quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Nel frattempo, gli stessi operatori hanno proceduto ad una serie di accertamenti che hanno portato anche all’identificazione dello spacciatore: trattasi di un cittadino tunisino di 28 anni irregolarmente soggiornante, che è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.