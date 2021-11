La Spezia – Nella serata di ieri la Squadra Polizia Amministrativa della Questura spezzina, insieme ad un operatore della Polizia Scientifica ed a personale dell’Arma Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, dipendenti dell’ASL e dell’Ispettorato del lavoro, ha eseguito una serie di controlli amministrativi all’interno di alcune attività del centro cittadino.

Durante il servizio è stato controllato un locale in via Rattazzi dove tutto il personale presente e gli avventori risultavano in regola con la normativa anticovid ma una dipendente non risultava assunta regolarmente e il personale della Guardia di Finanza ha sanzionato il proprietario per 2.500 euro e ha disposto la sospensione dell’attività.

All’interno di un esercizio di viale Amendola, sono state riscontrate alcune criticità da parte del personale ASL che ha informato il titolare delle prescrizioni per l’adeguamento da porre in essere nei prossimi giorni.

Gli operatori, nel corso della serata, hanno proceduto ad un controllo di un locale anche in Corso Cavour che già in passato aveva avuto problemi e sono stati trovati all’interno ben 35 persone. Il titolare dell’esercizio è stato sanzionato ed è stata sospesa l’attività per 5 gorni.

Inoltre tutti gli avventori sono stati fatti uscire e chi era sprovvisto di green pass è stato sanzionato.

Il consuntivo della serata è di 8 esercizi pubblici ispezionati, 42 persone controllate, di cui 38 cittadini stranieri, ed elevate due sanzioni amministrative ed una sanzione accessoria della chiusura del locale.