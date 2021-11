Ancora in aumento i nuovi contagi in Liguria dove si registrano anche due decessi e 20 persone sono ricoverate in Terapia Intensiva in gravi condizioni.

E’ il bilancio dell’emergenza sanitaria ancora in corso, fotografata dal bollettino diffuso dalla Regione Liguria.

Sono ben 417 i nuovi casi di contagio da covid registrati nelle ultime ore con 3.971 tamponi molecolari e 8.747 test rapidi effettuati su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone.

A preoccupare il forte aumento nella città di Genova dove sono ben 213 i nuovi contagi.

Due le persone decedute per le complicazioni del coronavirus. Si tratta di un 74enne morto all’ospedale San Martino di Genova e un 83enne morto all’ospedale di Albenga, nel savonese.

Sale a 20 il numero delle persone ricoverate nei reparti di Terapia Intensiva degli ospedali liguri, la maggior parte di loro non risulta vaccinata.

Ecco il dettaglio dei nuovi casi di contagio suddivisi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 47

SAVONA (Asl 2): 85

GENOVA Asl 3: 213

• Asl 4: 26

LA SPEZIA (Asl 5): 45

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1