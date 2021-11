Ancora passaggio di correnti d’aria fredda sulla Liguria dove l’inizio settimana è all’insegna del bel tempo, del fresco e del vento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 29 novembre 2021

Giornata stabile con cielo in prevalenza sereno con al più qualche velatura in transito nella prima parte di giornata.

Venti settentrionali tesi a tratti forti.

Mare stirato sotto costa, o localmente ancora mosso per onda lunga. Molto mosso al largo.

Temperature in calo.

Costa: min +3/7°C, max +9/14°C

Interno: min -5/+4°C, max +4/10°C

Martedì 30 novembre 2021

Cielo in prevalenza sereno. Qualche velatura in arrivo verso sera.

Venti settentrionali, ancora localmente forti in mattinata.

Mare stirato sotto costa. Mosso al largo

Temperature in ulteriore lieve calo le minime, in lieve aumento le massime.

Tendenza per mercoledì 1 dicembre 2021

Nuvolosità in transito su tutta la regione, in un contesto comunque soleggiato.