La Spezia – Gli agenti della squadra Volante della Questura hanno trovato della droga nascosta nel parcheggio del Palasport.

Verso le 16.00 di ieri, una Volante della Questura spezzina effettuava un controllo nella zona situata al di sotto delle scalinate che dal parcheggio del palasport portano al Megacine.

Durante la verifica, sotto alcuni cartoni veniva rinvenuto un monopattino elettrico che veniva recuperato in attesa di ulteriori accertamenti sulla provenienza dello stesso.

Nel contesto, debitamente occultato all’interno di una intercapedine di una trave di metallo della predetta struttura, veniva rinvenuto un bilancino di precisione ed un involucro di cellophane, contenente della sostanza stupefacente che è poi risultata essere hashish del peso di circa 90 grammi.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro a carico di ignoti da parte degli operatori di polizia.

Sempre nella giornata di ieri, personale della Squadra Mobile, durante una specifica attività investigativa mirata alla repressione dei reati contro il patrimonio, controllava nella zona dei giardini pubblici un cittadino dominicano di 22 anni che risultava essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Al termine degli accertamenti previsti, lo stesso è stato indagato in stato di libertà per il reato di evasione.