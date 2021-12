Genova – Mascherine obbligatorie solo per le vie del centro storico e del ponente genovese mentre a levante, in luoghi tradizionalmente affollati come Boccadasse e Nervi, il Comune non decide.

E’ la denuncia del gruppo del Partito Democratico in Comune che evidenzia una inspiegabile disparità di trattamento per la zona del Centro Storico e di Sestri rispetto ad altre zone del levante genovese.

“Abbiamo presentato per il Consiglio Comunale odierno un ordine del giorno che chiede al Sindaco di estendere l’obbligo di utilizzo della mascherina sul litorale di levante, da Piazza Rossetti, a Corso Italia al borgo di Boccadasse. Già nello scorso fine settimana il grande afflusso di genovesi e turisti ha dimostrato la necessità di estendere al litorale di levante l’obbligo di uso delle mascherine, almeno nei giorni di sabato e festivi. La maggioranza di centrodestra ha ottenuto di rinviare la votazione al Consiglio della prossima settimana.

Pertanto, nella giornata festiva di domani e nel prossimo weekend si potrà circolare in luoghi di grande afflusso come Corso Italia e Boccadasse senza mascherina”.

(foto di repertorio)