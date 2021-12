Genova – Un ricorso contro la nomina del nuovo Energy Manager del Comune di Genova. A proporlo, al Tribunale del Lavoro, Pier Francesco Scandura ingegnere e già Energy Manager in oltre 20 Comuni tra cui Palermo, Messina e Trieste.

Secondo il ricorrente, infatti, la persona indicata dal Comune di Genova non sarebbe in possesso della necessaria certificazione EGE (Esperto in Gestione dell’Energia).

Il “caso” verrà discusso davanti al giudice il prossimo 17 febbraio. È infatti pendente innanzi al Tribunale del Lavoro di Genova (R.G. 550/2021 – giudice A. Barenghi) il giudizio tra l’ingegner Scandura e il Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore.

Con il ricorso si contesta la scelta del sindaco di assegnare il ruolo di Energy Manager a un professionista che, secondo il ricorrente, sarebbe sprovvisto della certificazione EGE; e ciò, nonostante nell’Avviso di Selezione Pubblica – per il Conferimento dell’incarico di Dirigente nell’ambito della Direzione Ambiente Settore Politiche Energetiche – fosse stato chiaramente specificato che il candidato dovesse essere un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE).

Il quesito, oggi sub iudice, è se il Comune possa direttamente richiedere i certificati bianchi avvalendosi dell’Energy Manager nominato, seppur privo della certificazione EGE.

«Ove l’esito del giudizio dovesse accogliere le mie ragioni – afferma Scandura – io e i miei legali ci chiediamo quali ricadute avrebbe la declaratoria di illegittimità della nomina dell’attuale Energy Manager sull’Ente e quali eventuali danni – anche erariali – potrebbero scaturire dall’impossibilità del Comune di emettere direttamente detti certificati bianchi dovendo necessariamente avvalersi di soggetti terzi”.