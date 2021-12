La Spezia – Ha pagato 30mila euro per far uccidere la moglie e la suocera ma il killer si è pentito e lo ha denunciato.

Sarebbe stato tradito proprio dal sicario che aveva ingaggiato per compiere un duplice omicidio l’uomo, originario della provincia di Parma, indagato dalla procura di La Spezia per aver pianificato la morte violenta della consorte e della madre di lei.

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri di Sarzana che stanno raccogliendo elementi di indagine per verificare le dichiarazioni rese dal killer che si sarebbe pentito raccontando ogni cosa alle forze dell’ordine.

In particolare si cercano conferme del pagamento, oltre 30mila euro, che l’uomo avrebbe già versato al sicario per pagare il delitto.

Indagini della Procura anche su altri elementi che confermerebbero o meno quanto raccontato dall’uomo ingaggiato per trasformarsi in killer.

Le accuse, gravissime, hanno fatto finire dietro le sbarre il presunto organizzatore del delitto ma le indagini sono condotte proprio per accertare se le informazioni raccolte abbiano o meno conferme nei fatti.

Le due donne sono state poste sotto sorveglianza per sicurezza e per evitare che altri possano compiere l’eventuale delitto pianificato.