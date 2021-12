Genova – La mattinata è appena iniziata e il sole deve ancora sorgere e automobilisti e trasportatori sono già in coda sulle autostrade attorno al capoluogo ligure.

In particolare, causa lavori, si segnala coda sull’Autostrada A7 Genova – Milano tra Bolzaneto e l’allacciamento con la A10 Genova – Ventimiglia, in direzione Genova.

Coda segnalata anche sull’Autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce tra il bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone per lavori