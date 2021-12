Genova – Due edifici fatiscenti nel centro storico sono stati sgomberati questa mattina dagli agenti della Polizia Locale, dai tecnici del Comune di Genova e dai Vigili del Fuoco.

Gli immobili, in vico Adorno e in vico della Croce Bianca, erano stati segnalati dai cittadini e, dopo una serie di controlli, sono risultati pericolanti.

Come spiegato, gli edifici presentano gravi condizioni di precarietà strutturale, non sono quindi sicuri e cedimenti di porzioni di muri e scale potrebbero verificarsi in qualunque momento.

I palazzi sono risultati inadatti a essere usati come abitazioni, cosa che invece succedeva fino a questa mattina.

Lo sgombero ha portato all’allontanamento di decine di persone, tutte alloggiate all’interno degli stabili fatiscenti.